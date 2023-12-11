Условия изменятся уже с января: какой стаж нужен для выхода на пенсию в 2024 году

В Украине люди, желающие выйти на пенсию, должны наработать определенное количество страхового стажа. Однако не все так просто, ведь каждый год требования к этому стажу растут.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию

Ежегодно требования к стажу для выхода на пенсию растут, в частности, это касается желающих уйти на отдых в 60 и 63 годы. Например, в 2023 году, чтобы закончить работать в 60 лет, нужно иметь 30 лет стажа, а уже с января эта цифра возрастет до 31 года.

Читайте также Как оформить пенсию по инвалидности: пошаговая инструкция

Это регулируется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так что с января, чтобы выйти на пенсию по возрасту, необходимо:

60 лет – иметь 31 год стажа;

63 года – 21 год стажа;

65 лет – 15 лет стажа.

Требования к страховому стажу будут расти до 2028 года, поэтому, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет наработать 35 лет стажа, а в 63 года – 25 лет. Поэтому те, кому не хватит стажа, чтобы выйти на отдых этого возраста, будут вынуждены ждать 65 лет, где требование неизменно 15 лет.

Как будут изменяться требования к выходу на пенсию в 63 года