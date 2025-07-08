Что такое третья платежка за газ и кому придется заплатить до 900 гривен
- Украинцы обязаны платить за техническое обслуживание газовых сетей жилых домов, что является третьей платежкой за газ.
- Стоимость обслуживания может составлять от 100 до 900 гривен, в зависимости от типа дома и разветвленности газовых коммуникаций.
Украинцы должны платить не только за потребление газа и его распределение. Существует еще и третья платежка за газ, которая может достигать от 100 до 900 гривен.
Кто должен платить третью платежку за газ
Закон "О жилищно-коммунальных услугах" обязывает всех потребителей газа платить за техническое обслуживание газовых сетей жилых домов – так называемую третью платежку, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Газсети".
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Как пояснили в компании, расходы на ремонт и обслуживание домовых газовых коммуникаций не входит в привычную платежку за распределение газа.
- Оператор ГРМ должен за свой счет обследовать, ремонтировать и модернизировать при необходимости газораспределительные сети до ввода в дом.
- Расходы на содержание газовых коммуникаций внутри домов возлагаются отдельно на их владельцев, совладельцев и управляющих, что и составляет в итоге третью платежку.
Сколько нужно платить по третьей платежке
Расходы на оплату технического обслуживания газовых коммуникаций могут составлять от 100 до 900 гривен – все зависит от типа дома.
Техническое обслуживание газопроводов общей собственности
Речь идет о газопроводах, которые находятся в подъездах и на фасадах домов, то есть за пределами квартиры.
- Специалисты осуществляют проверку сетей, после чего общую стоимость работ распределяют пропорционально между всеми владельцами квартир в доме, подключенных к газопроводу.
- При этом чем больше квартир в доме и меньше протяженность газовых коммуникаций, тем меньше будет третья платежка за газ.
Обслуживание газовых приборов и газопроводов в квартирах
- Такое обслуживание проводится по отдельному договору между владельцем дома и газовой компанией и полностью за счет потребителя.
- Стоимость работ зависит от количества приборов. Например прочистка газовой плиты обойдется примерно в 360 гривен.
Техобслуживание частного дома
- В частном доме за обслуживание газовых приборов, внешних и внутренних газопроводов полностью платит владелец жилья.
- Стоит такая услуга столько же, как и проверка газовых приборов в многоэтажках.
Важно! В этом году наименьшая стоимость проверки общих газовых сетей в многоквартирном доме составляет около 100 гривен. Однако в домах с разветвленной системой газопроводов советских времен придется заплатить до 900 гривен. Однако такая сумма платится только раз в 3 или 5 лет.