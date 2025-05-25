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Экономика Тарифы Неприятный сюрприз в платежке: за что украинцы будут платить больше
25 мая, 08:30
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Неприятный сюрприз в платежке: за что украинцы будут платить больше

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Украинским потребителям газа придется платить за новую услугу - техническое обслуживание газосетей, что будет обходиться от 100 до 1000 гривен.
  • Частота технического обслуживания зависит от возраста дома: раз в 5 лет для домов моложе 25 лет и раз в 3 года для старых домов.

Украинским потребителям газа сообщили о новой услуге, которую нужно будет оплачивать отдельно. В среднем сумма в платежках будет составлять от 100 до 1000 гривен.

Кому придется тратить дополнительные деньги за газ

В Украине появилась новая услуга для потребителей газа – это так называемая третья платежка, которую придется оплачивать отдельно. Речь идет о техническом обслуживании газосетей, передает 24 Канал со ссылкой на "Газсети".

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Потребителям напоминают, что регулярное обслуживание оборудования предотвращает аварии и гарантирует бесперебойную поставку газа.

Без профессионального надзора риск возникновения опасных ситуаций значительно возрастает. По статистике, в одном доме специалисты "Газсети" обнаруживают 10 – 15 утечек газа. Это серьезная угроза для жизни и здоровья жителей,
– говорится в сообщении.

Таким образом, специалисты "Газмереж" осуществляют полную проверку сетей: осматривают их, проверяют герметичность, тестируют на плотность и выявляют возможные утечки газа. Частота таких работ зависит от возраста дома:

  • если сетям менее 25 лет – техобслуживание проводят раз в 5 лет;
  • если более 25 лет – раз в 3 года.

Сколько стоит осмотр газосетей

Стоимость техобслуживания газовых сетей рассчитывают отдельно для каждого дома, в зависимости от объема работ. Услугу предоставляют раз в 3 или 5 лет, а счет составляет в среднем от 100 до 1000 гривен.