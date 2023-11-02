Третья платежка за газ: за что некоторые украинцы должны доплатить
Источник:ГазПравда
Украинцы привыкли платить за газ двумя платежками, но иногда поступает и третья. У некоторых возникает вопрос, за что именно нужно доплатить. Оказалось дело снова в трубах.
За что платить по третьей платежке
С 2020 года украинцы платят в основном за две услуги:
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- поставка газа – стоимость "голубого топлива";
- распределение газа – доставку в дома потребителей.
Однако в эти две платежки не входит плата за техобслуживание внутридомовых систем газоснабжения (ТО ВБСХ), именно ее и вносят в третью платежку. Такое обслуживание осуществляется только когда жители заключают договоры с соответствующими специалистами – это могут быть посторонние сертифицированные компании и сами же облгазы.Обратите внимание! Тарифы на услугу пока не установлены, поэтому договоры заключаются временные.
Тарифы на газ и тепло
Цены на газ для населения останутся на том же уровне – 7,96 гривны за кубометр газа по НДС. Речь идет именно о клиентах Нафтогаза, чьими услугами пользуется более 90% населения страны. Однако у других поставщиков стоимость расти не будет.
Кабмин продлил действие специальных обязанностей для участников рынка природного газа:
- до 15 апреля 2024 года производители тепла для населения будут платить 7420 гривен за тысячу кубометров;
- для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные установки, стоимость газа по НДС останется на уровне 16 390 гривен;
- а вот для производителей тепла для индустрии стоимость будет рыночной.