28 марта, 12:33
Три дня подряд Россия терроризирует объекты Нафтогаза: погиб человек
Россия продолжает коварные атаки на газодобывающие объекты Украины. Уже трое суток подряд враг бьет по активам компании Нафтогаз в одном и том же регионе.
Какие последствия атаки на газодобычу?
Под удар попали объекты газодобычи на Полтавщине, сообщает Нафтогаз.
В результате атак по объектам в эти три дня погиб сотрудник компании.
Имеем болезненную потерю. Во время одной из атак погиб наш коллега – 55-летний Роман Чмыхун. Он работал оператором технологических установок,
– рассказали в Нафтогазе.