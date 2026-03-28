Три дня подряд Россия терроризирует объекты Нафтогаза: погиб человек

Россия продолжает коварные атаки на газодобывающие объекты Украины. Уже трое суток подряд враг бьет по активам компании Нафтогаз в одном и том же регионе.

Какие последствия атаки на газодобычу?

Под удар попали объекты газодобычи на Полтавщине, сообщает Нафтогаз.

В результате атак по объектам в эти три дня погиб сотрудник компании.

Имеем болезненную потерю. Во время одной из атак погиб наш коллега – 55-летний Роман Чмыхун. Он работал оператором технологических установок,

– рассказали в Нафтогазе.