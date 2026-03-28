Які наслідки атаки на газовидобуток?

Під удар потрапили об'єкти газовидобутку на Полтавщині, повідомляє Нафтогаз.

Внаслідок атак у ці три дні загинув співробітник компанії.

Маємо болючу втрату. Під час однієї з атак загинув наш колега – 55-річний Роман Чмихун. Він працював оператором технологічних установок,

– розповіли в Нафтогазі.

На місці обстрілів вже працюють усі екстрені служби.

В компанії додали, що цей тиждень особливо складний. Росія не полишає спроб уразити об'єкти Нафтогазу у різних регіонах.

Лише напередодні від ворожих обстрілів постраждав об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. На підприємстві зафіксували серйозні пошкодження.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, роботу об’єкта зупинено,

– розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.