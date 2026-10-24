Тройная пенсия от государства: кому из украинцев начислят почти 8 тысяч гривен

Некоторые категории украинцев имеют законное право на значительно более высокие социальные гарантии со стороны государства. Однако для получения таких привилегий необходимо соответствовать четким критериям, касающимся условий труда.

Кому назначат три пенсии одновременно

Специальная пенсия в тройном размере предусмотрена законом "О повышении престижности шахтерского труда". Право на такую выплату имеют работники угольной отрасли, горняки и члены их семей, о чем сообщает Пенсионный фонд.

Для работников с необходимым подземным стажем государство гарантирует выплату в размере не менее трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц,

– отмечают в ПФУ.

Чтобы воспользоваться правом на льготную пенсию, человек должен иметь подтвержденный полный рабочий день на подземных работах или в особо вредных условиях согласно Списку № 1.

Для мужчин возрастной порог составляет 50 лет при наличии 25 лет страхового стажа, из которых минимум 10 лет – на указанных работах.

Женщины могут выйти на заслуженный отдых также в 50 лет, но им достаточно 20 лет общего стажа и 7,5 лет подземного или вредного труда.

В 2026 году этот минимум составляет 2 595 гривен, соответственно, гарантированная сумма достигает 7 785 гривен. В целом пенсия должна составлять 80% от среднемесячного дохода работника.

Что делать, если сумма оказалась меньше

Если Пенсионный фонд начислил выплату, которая не дотягивает до установленного минимума в 7 785 гривен, пенсионер имеет полное право требовать перерасчета. Для оформления или корректировки шахтерской пенсии необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ лично или через веб-портал.

С собой следует иметь паспорт, идентификационный код, трудовую книжку, справку о льготах с предприятия и документы о зарплате.

Что известно об общих лимитах и надбавках в Украине

Напомним, что в ноябре 2026 года размеры минимальной и максимальной пенсии для большинства украинцев остаются неизменными. Базовая выплата привязана к прожиточному минимуму и составляет 2 595 гривен, тогда как максимальная ограничена десятью такими минимумами – 25 950 гривен.

В то же время для граждан почтенного возраста действует автоматическая программа поддержки: по достижении 70 лет пенсионеры ежемесячно получают от 300 до 570 гривен дополнительно, при условии, что их общая пенсия не превышает 10 340 гривен.