Тройная пенсия от государства: кому из украинцев начислят почти 8 тысяч гривен

Кому назначат три пенсии одновременно

Специальная пенсия в тройном размере предусмотрена законом "О повышении престижности шахтерского труда". Право на такую выплату имеют работники угольной отрасли, горняки и члены их семей, о чем сообщает Пенсионный фонд.

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Для работников с необходимым подземным стажем государство гарантирует выплату в размере не менее трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц– отмечают в ПФУ.

Чтобы воспользоваться правом на льготную пенсию, человек должен иметь подтвержденный полный рабочий день на подземных работах или в особо вредных условиях согласно Списку № 1.

Для мужчин возрастной порог составляет 50 лет при наличии 25 лет страхового стажа, из которых минимум 10 лет – на указанных работах.

Женщины могут выйти на заслуженный отдых также в 50 лет, но им достаточно 20 лет общего стажа и 7,5 лет подземного или вредного труда.

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В 2026 году этот минимум составляет 2 595 гривен, соответственно, гарантированная сумма достигает 7 785 гривен. В целом пенсия должна составлять 80% от среднемесячного дохода работника.

Что делать, если сумма оказалась меньше

Если Пенсионный фонд начислил выплату, которая не дотягивает до установленного минимума в 7 785 гривен, пенсионер имеет полное право требовать перерасчета. Для оформления или корректировки шахтерской пенсии необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ лично или через веб-портал.

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С собой следует иметь паспорт, идентификационный код, трудовую книжку, справку о льготах с предприятия и документы о зарплате.

Что известно об общих лимитах и надбавках в Украине

Напомним, что в ноябре 2026 года размеры минимальной и максимальной пенсии для большинства украинцев остаются неизменными. Базовая выплата привязана к прожиточному минимуму и составляет 2 595 гривен, тогда как максимальная ограничена десятью такими минимумами – 25 950 гривен.

В то же время для граждан почтенного возраста действует автоматическая программа поддержки: по достижении 70 лет пенсионеры ежемесячно получают от 300 до 570 гривен дополнительно, при условии, что их общая пенсия не превышает 10 340 гривен.