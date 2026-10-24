Потрійна пенсія від держави: кому з українців нарахують майже 8 тисяч гривень

Кому призначать три пенсії одночасно

Спеціальна пенсія у потрійному розмірі передбачена законом "Про підвищення престижності шахтарської праці". Право на таку виплату мають працівники вугільної галузі, гірники та члени їхніх родин, про що повідомляє Пенсійний фонд.

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Для працівників із необхідним підземним стажем держава гарантує виплату в розмірі щонайменше трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб– зазначають у ПФУ.

Щоб скористатися правом на пільгову пенсію, людина повинна мати підтверджений повний робочий день на підземних роботах або в особливо шкідливих умовах за Списком №1.

Для чоловіків віковий поріг становить 50 років за наявності 25 років страхового стажу, з яких мінімум 10 років – на вказаних роботах.

Жінки можуть вийти на заслужений відпочинок також у 50 років, але їм достатньо 20 років загального стажу та 7,5 років підземної чи шкідливої праці.

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У 2026 році цей мінімум становить 2 595 гривень, відповідно, гарантована сума сягає 7 785 гривень. Загалом пенсія має складати 80% від середньомісячного доходу працівника.

Як діяти, якщо сума виявилася меншою

Якщо Пенсійний фонд нарахував виплату, яка не дотягує до встановленого мінімуму у 7 785 гривень, пенсіонер має повне право вимагати перерахунку. Для оформлення чи коригування шахтарської пенсії необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ особисто або через вебпортал.

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Із собою слід мати паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, пільгову довідку з підприємства та документи про зарплату.

Що відомо про загальні ліміти та надбавки в Україні

Нагадаємо, що у листопаді 2026 року розміри мінімальної та максимальної пенсії для більшості українців залишаються незмінними. Базова виплата прив'язана до прожиткового мінімуму і становить 2 595 гривень, тоді як максимальна обмежена десятьма такими мінімумами – 25 950 гривень.

Водночас для громадян поважного віку діє автоматична програма підтримки: після досягнення 70 років пенсіонери щомісяця отримують від 300 до 570 гривень додатково, за умови, що їхня загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень.