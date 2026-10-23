Один год за три: кому могут зачесть больший страховой стаж

Государство предусматривает особые условия подсчета трудовых лет для определенных категорий граждан. Это позволяет значительно ускорить выход на заслуженный отдых.

Кому именно зачтут один месяц работы за три

В 2026 году в украинском законодательстве продолжает действовать норма о расчете страхового стажа с повышающим коэффициентом для лиц, которые работали или несли службу в особо сложных или опасных условиях, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

В частности, право на тройной стаж имеют депортированные лица, которые работали во время пребывания в спецпоселении, при условии наличия подтверждающих документов за периоды до 2004 года.

Обратите внимание! Также эта льгота распространяется на военнослужащих, проходивших службу непосредственно в районах боевых действий.

Для военных минимальный период для применения такого коэффициента составляет всего один месяц, а максимального ограничения вообще не установлено. Благодаря этому защитники могут гораздо быстрее накопить необходимый страховой стаж. Об этом сообщается в ПФУ.

Это позволяет мужчинам оформить пенсию уже с 55 лет при наличии не менее 25 лет стажа;

а женщинам – с 50 лет, если у них не менее 20 лет стажа.

Для назначения пенсии участникам боевых действий необходимо подать в Пенсионный фонд документы, удостоверяющие личность, подтверждающие страховой стаж и статус УБД, а также справки о непосредственном участии в боевых действиях,

– отмечают в Пенсионном фонде.

Напомним, что украинцам могут начать начислять больше средств по страховому стажу. Но такие изменения возможны не раньше 1 января.

В то же время индексации пенсий осенью ожидать не стоит. Перерасчет происходит ежегодно. Но только весной.