Трудоустройство украинцев в Германии ниже, чем в соседних странах
- В Германии трудоустроены более 299 670 украинцев, из них 174 080 женщин и 125 590 мужчин.
- Выплаты получали 693 420 граждан Украины, из которых 413 290 женщин и 280 120 мужчин.
В Германии количество трудоустроенных украинцев, которые пользуются статусом защиты, превышает треть от общего количества. В начале 2025 года в ФРГ были трудоустроены 299 670 человек с украинским гражданством.
Что известно об украинцах в Германии?
Из них 174 080 – женщины, и 125 590 – мужчины, передает 24 Канал со ссылкой на данные Федерального агентства занятости Германии.
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Кроме того, количество получателей соцвыплаты Bürgergeld в возрасте от 15 до 65 лет составляло 497 210 человек – 317 250 женщин и 179 970 мужчин. Нужно также добавить, что эту помощь получают только граждане Германии и украинцы со статусом защиты.
Bürgergeld получали 693 420 граждан Украины, среди которых 413 290 женщин и 280 120 мужчин. Такая цифра составляла на апрель 2025 года.
Однако речь идет не только о трудоспособных, но и детей, молодежь и пожилых людей. Помощь также получают 150 660 мужчин – в возрасте 18-63 года.
То есть уровень трудоустройства украинцев в Германии немного превышает 33%. А это несколько ниже, чем в соседних странах, которые приняли много беженцев с 2022 года.
Важно! Средняя сумма выплат по программе Bürgergeld в марте 2025 года составила 882 евро.
Размер помощи зависит от возраста и семейного положения получателя:
- взрослые и родители-одиночки получают 563 евро в месяц;
- супруги – по 506 евро на каждого;
- дети – от 357 до 471 евро в зависимости от возраста.
Какие преимущества имеют украинцы в Германии?
В отличие от других беженцев зарегистрированные украинцы пользуются временной защитой. Он предусматривается параграфом 24 закона о пребывании. Этот параграф позволяет легально находиться в стране, а также работать, пользоваться соцуслугами и тому подобное.