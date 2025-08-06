В Германии количество трудоустроенных украинцев, которые пользуются статусом защиты, превышает треть от общего количества. В начале 2025 года в ФРГ были трудоустроены 299 670 человек с украинским гражданством.

Что известно об украинцах в Германии?

Из них 174 080 – женщины, и 125 590 – мужчины, передает 24 Канал со ссылкой на данные Федерального агентства занятости Германии.

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Кроме того, количество получателей соцвыплаты Bürgergeld в возрасте от 15 до 65 лет составляло 497 210 человек – 317 250 женщин и 179 970 мужчин. Нужно также добавить, что эту помощь получают только граждане Германии и украинцы со статусом защиты.

Bürgergeld получали 693 420 граждан Украины, среди которых 413 290 женщин и 280 120 мужчин. Такая цифра составляла на апрель 2025 года.

Однако речь идет не только о трудоспособных, но и детей, молодежь и пожилых людей. Помощь также получают 150 660 мужчин – в возрасте 18-63 года.

То есть уровень трудоустройства украинцев в Германии немного превышает 33%. А это несколько ниже, чем в соседних странах, которые приняли много беженцев с 2022 года.

Важно! Средняя сумма выплат по программе Bürgergeld в марте 2025 года составила 882 евро.

Размер помощи зависит от возраста и семейного положения получателя:

взрослые и родители-одиночки получают 563 евро в месяц;

супруги – по 506 евро на каждого;

дети – от 357 до 471 евро в зависимости от возраста.