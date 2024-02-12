Без пенсии из-за ошибок: на что обратить внимание в трудовой книжке

При назначении пенсии может возникнуть ситуация, когда из-за ошибок в трудовой книжке могут возникнуть проблемы. Это может привести к снижению выплат лица.

За что могут не засчитать стаж

В первую очередь трудовую книжку могут признать недействительной, если в ней неправильно или вообще не указаны такие данные:

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ФИО;

название предприятия;

подпись того, кто оформил трудовую книжку;

печать предприятия.

Зато сам стаж могут не засчитать, если нет необходимых указанных сведений. В частности, двумя отдельными записями должны быть указаны принятие и увольнение с работы. Эти записи должны содержать:

дату принятия или увольнения;

название должности;

название предприятия;

номер и дата приказа о приеме или увольнении;

подпись и фамилию руководителя;

печать предприятия.

Как исправить ошибку в трудовой

Если в трудовой допущена ошибка, ее ни в коем случае нельзя зачеркнуть или замазать. Также нельзя делать никакие приписки.

Ошибку может исправить только работодатель, сделав соответствующую запись в документе. Она должна содержать предложения: "Добавленной информации верить" и иметь подпись и печать.

Данные о стаже, который был получен до 2004 года, можно найти только в архивах предприятия и трудовой работника. Поэтому документ нужно хранить вплоть до оформления пенсии.