Дедлайн приближается: что будет, если не оцифровать трудовую книжку вовремя
- Украинцы должны оцифровать свои трудовые книжки трудовые книжки до 10 июня 2026 года, иначе могут возникнуть проблемы с начислением пенсии.
- Оцифровка позволяет проверять страховой стаж онлайн, защищает информацию от потери и упрощает процесс оформления пенсии.
Все украинцы должны оцифровать свои бумажные трудовые книжки до 10 июня 2026 года. В противном случае после выхода на пенсию могут возникать проблемы с начислением выплат.
Зачем оцифровывать трудовые книжки?
С 2021 года в Украине ввели электронные трудовые книжки, которые позволяют вести учет трудовой деятельности работников в цифровой форме. Это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".
Смотрите также Украинцы могут потерять часть пенсий: как это предотвратить
Электронная трудовая книжка стала по сути аналогом привычной бумажной. Она содержит всю информацию о трудовой деятельности человека:
- о приеме на работу;
- о переводе на другую должность;
- об увольнении с работы и тому подобное.
Для того, чтобы в электронной трудовой книжке отразилась вся информация о трудовой деятельности работника, необходимо перенести ее с бумажной.
К слову, цифровая версия трудовой значительно облегчает жизнь украинцам, которые собираются выйти на пенсию. Она позволяет:
- проверить свой страховой стаж онлайн, не обращаясь в Пенсионный фонд;
- защитить информацию от потери, если документы потеряются или повредятся;
- оформить пенсию без задержек и походов в ПФУ.
Что будет, если не оцифровать трудовую?
Если не оцифровать бумажную трудовую книжку до 10 июня, то могут возникать проблемы с зачислением трудового стажа для назначения пенсии. Его не аннулируют, но понадобится больше времени для подтверждения периодов работы или дополнительные документы.
- Дело в том, что страховой стаж в Украине исчисляют с 2004 года. До этой даты существовал просто трудовой стаж, который сейчас учитывают в общий страховой стаж.
- Пенсионный фонд назначает пенсию на основе информации об имеющемся страховом стаже. Поэтому периоды работы до 2004 года необходимо зафиксировать в электронной трудовой.
Оцифровать бумажную трудовую могут:
- сами работники;
- работодатели за своих работников.
Для этого необходимо передать отсканированные копии бумажной трудовой в Пенсионный фонд по инструкции через веб-портал электронных услуг ведомства.
Важно! Все страницы трудовой необходимо подавать в хронологическом порядке. Файлы должны быть цветными и четкими и быть размером до 1 мегабайта.
Как проверить оцифровку трудовой?
Граждане могут самостоятельно проверить состояние оцифровки своей трудовой книжки с помощью Пенсионного фонда. Особое внимание уделяется точности информации: правильным названиям организаций, датам трудоустройства и другим важным данным.
Для этого на электронном портале ПФУ необходимо проверить собственные данные и выявить возможные неточности.
Если будут обнаружены ошибки, стоит обратиться в Пенсионный фонд – воспользоваться сервисными центрами и порталом электронных услуг.
Важно помнить, что рассмотрение обращения длится до одного месяца.