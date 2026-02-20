Дедлайн приближается: что будет, если не оцифровать трудовую книжку вовремя

Все украинцы должны оцифровать свои бумажные трудовые книжки до 10 июня 2026 года. В противном случае после выхода на пенсию могут возникать проблемы с начислением выплат.

Зачем оцифровывать трудовые книжки?

С 2021 года в Украине ввели электронные трудовые книжки, которые позволяют вести учет трудовой деятельности работников в цифровой форме. Это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Смотрите также Украинцы могут потерять часть пенсий: как это предотвратить

Электронная трудовая книжка стала по сути аналогом привычной бумажной. Она содержит всю информацию о трудовой деятельности человека:

о приеме на работу;

о переводе на другую должность;

об увольнении с работы и тому подобное.

Для того, чтобы в электронной трудовой книжке отразилась вся информация о трудовой деятельности работника, необходимо перенести ее с бумажной.

К слову, цифровая версия трудовой значительно облегчает жизнь украинцам, которые собираются выйти на пенсию. Она позволяет:

проверить свой страховой стаж онлайн, не обращаясь в Пенсионный фонд;

защитить информацию от потери, если документы потеряются или повредятся;

оформить пенсию без задержек и походов в ПФУ.

Что будет, если не оцифровать трудовую?

Если не оцифровать бумажную трудовую книжку до 10 июня, то могут возникать проблемы с зачислением трудового стажа для назначения пенсии. Его не аннулируют, но понадобится больше времени для подтверждения периодов работы или дополнительные документы.

Дело в том, что страховой стаж в Украине исчисляют с 2004 года. До этой даты существовал просто трудовой стаж, который сейчас учитывают в общий страховой стаж.

Пенсионный фонд назначает пенсию на основе информации об имеющемся страховом стаже. Поэтому периоды работы до 2004 года необходимо зафиксировать в электронной трудовой.

Оцифровать бумажную трудовую могут:

сами работники;

работодатели за своих работников.

Для этого необходимо передать отсканированные копии бумажной трудовой в Пенсионный фонд по инструкции через веб-портал электронных услуг ведомства.

Важно! Все страницы трудовой необходимо подавать в хронологическом порядке. Файлы должны быть цветными и четкими и быть размером до 1 мегабайта.

Как проверить оцифровку трудовой?