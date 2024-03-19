Без пенсии и стажа: почему украинцы могут потерять выплаты

Украинцам нужно следить за правильностью оформления документов не только при оформлении пенсии, но и при приеме на новую работу. Неправильно указанные данные могут повлиять на пенсионные выплаты.

Какие ошибки самые распространенные

Поэтому при устройстве на новую работу стоит обращать внимание на корректность заполнения трудовой книжки, чтобы избежать проблем с ПФУ. Часто из-за них лицу могут недосчитать стаж или неправильно начислить пенсию.

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Чаще всего ошибки допускают в таких данных:

дата; название должности; название предприятия или компании; номер и дата приказа; подпись руководителя и его ФИО, печать;

должны быть зафиксированы изменения в названии предприятия или их реорганизация;

записи в трудовой книжке не должны быть выполнены "другими чернилами" после предыдущих записей о принятии или увольнении. Ошибки должны быть исправлены отдельной записью, которая должна быть заверена в соответствии с требованиями.

Только работодатели могут вносить изменения в трудовую книжку лица, если они не являются виновниками ошибки.

Особенно важно проконтролировать правильное заполнение документов при изменении фамилии. Однако еще 3 года назад в Украине начали работать электронные трудовые книжки. Поэтому теперь работодатели должны отправлять в ПФУ копии трудовых книжек своих подопечных.

Решение о начислении лицу страхового стажа принимает конкретное должностное лицо, а не система.