Украинцев предупредили: будут ли штрафы за трудовую книжку после 10 июня

Украинцев обязали оцифровать трудовую книжку. Это нужно сделать до 10 июня 2026 года. Такой процесс является частью перехода на электронный учет трудовой деятельности

Будут ли штрафовать украинцев за то, что трудовая книжка не была оцифрована?

Указанная дата является рекомендованной, сообщает Представительница Уполномоченного Верховной Рады по вопросам защиты прав пострадавших от вооруженной агрессии Ольга Алтунина.

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Сейчас штрафов за неоцифрованную трудовую книжку не установлено. Однако, если это не сделать, проблемы могут возникнуть в будущем. Ведь будет сложнее подтвердить стаж и оформить пенсию.

Оцифровка трудовой книжки – это перенос сведений о трудовом стаже из бумажных документов в реестр Пенсионного фонда Украины,

– указывает Алтунина.

В то же время следует понимать, что:

стаж до 2004 года подтверждается бумажными документами;

после 2004 года – обычно эти периоды уже зафиксированы в электронной системе.

Как можно подать документы?

Подать документы можно разными способами. Например, через работодателя.

Также это можно сделать:

через отделение ПФУ;

через веб-портал Пенсионного фонда.

Вместе с трудовой книжкой также советуют подавать документы об образовании, военный билет, свидетельства и другие документы, которые могут подтверждать стаж,

– указывает Алтунина

Что еще важно знать перед подачей документов в ПФУ?