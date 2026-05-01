Трудовой и страховой стаж: как в Украине определяют право на пенсию

В Украине именно страховой стаж определяет право на пенсию и ее размер. Ранее ключевым был трудовой стаж, а основным документом для учета деятельности была трудовая книжка. Сейчас стаж напрямую зависит от уплаты ЕСВ, а его начисление – от требований, которые ежегодно повышают. Поэтому для выхода на пенсию в 60 лет уже необходимо иметь 33 года официальной работы.

Что такое трудовой стаж и как он работает?

За разъяснением ПФУ, до вступления закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании, то есть до 1 января 2004 года, стаж у работников назывался трудовым.

Входит в трудовой стаж все периоды трудовой деятельности, которые были записаны в трудовую книжку. А важность его заключается в том, что по этим записям человек имеет право на получение социальных гарантий и будущей пенсии.

Впрочем с 1 января 2004 года в Украине ввели новый термин, а именно страховой стаж. Его можно приобрести только при условии уплаты страховых взносов – единого страхового взноса (ЕСВ). И все данные по уплате этих взносов, начиная с 2004 года, внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.

Однако следует понимать, что страховой стаж в таком случае засчитывается только тогда, когда работодатель уплатил с официального заработка работника установленный законом взнос. Если же работодатель не оплатил их или оплатил, но сумму меньшую, чем минимальный показатель, то период деятельности в стаж также не засчитается.

Обратите внимание! С 1 января 2004 года для того, чтобы подтвердить стаж, не нужна трудовая книжка. Но трудовой стаж и страховой стаж вместе засчитываются в общий стаж человека при выходе на пенсию.

По словам эксперт социальных вопросов Андрея Павловского в разговоре с 24 Каналом, суть нынешней системы заключается в том, что страховой стаж напрямую зависит от уплаты ЕСВ: то есть сколько взносов человек заплатил, то такой стаж он и получит. Соответственно, это будет определять его будущую пенсию.

Андрей Павловский, эксперт по вопросам соцполитики Ранее общий стаж считали от первой записи в трудовой книжке. Однако после введения Реестра его начали считать на основе данных по уплаченным взносам. Отличие трудового стажа и страхового стажа заключается в способе подсчета: первый базируется на записях о работе в трудовых книжках, а второй – на факте уплаты взносов.

Согласно действующему законодательству Украины, для каждого гражданина ведется персонализированный учет уплаты ЕСВ. Но по желанию работника работодатель может дополнительно вносить записи о стаже в трудовую книжку, добавляет эксперт.

Трудовой стаж для пенсии в Украине: требования и правила

Ежегодно требования для выхода на пенсию растут, в частности из-за увеличения необходимого стажа. Законом определено, что выход на пенсию при наличии необходимого стажа разрешается после достижения 60, 63 и 65 лет.

В 2026 году для того, чтобы уйти на отдых в 60 лет нужно иметь минимальный стаж для пенсии – не менее 33 лет. Дело в том, что стаж увеличивается с каждым годом на 12 месяцев. И до 2028 года украинцам придется выходить на пенсию в 60 лет при условии начисления 35 лет стажа.

Если же в 2026 году в возрасте 60 лет человек не имеет 33 лет стажа, то он будет иметь право выйти на заслуженный отдых в 63 лет в 2029 году при наличии стажа в 25 лет. А минимальный стаж, который дает право на пенсию в 65 лет, составляет 15 лет.

Кроме того, существует еще и льготный трудовой стаж, который засчитывается для лиц, которые работают или работали во вредных и опасных условиях. Такой стаж дает право на досрочный выход на пенсию:

Женщины могут выйти на пенсию при наличии 20 лет стажа, из которых не менее 7 лет и 6 месяцев работали в тяжелых условиях,

Мужчины – при наличии 25 лет стажа, из которых 10 лет на такой работе.

Заметьте! Пенсию без трудового стажа и страхового стажа лицо может получить также, но только в возрасте 65 лет. Кроме того, это будет скорее социальная помощь от государства, чем полноценная пенсионная выплата. Ее размер в 2026 году составляет 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть это почти 2 600 гривен в месяц.

Как подтвердить и проверить трудовой стаж?

В общем подтверждение трудового стажа можно осуществить в Пенсионном фонде Украины с помощью вебпортала услуг (речь идет о сканировании трудовой книжки), или лично обратиться в сервисный центр ПФУ для получения специальных справок и архивных документов.

Напоминаем! Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет правила подтверждения страхового стажа. Теперь если все необходимые данные есть в государственных базах, дополнительные справки от человека не будут требовать. А пенсии смогут назначать как по заявлению, так и автоматически.

Несмотря на то, что сейчас страховой стаж считают по данным из электронного реестра, важной деталью для подтверждения работы в более ранние периоды является трудовая книжка. Если она теряется или в ней нет нужных записей, то будущий пенсионер ищет различные способы, как подтвердить трудовой стаж без трудовой книжки.

В ПФУ отмечают, что для этого нужны документы: данные из электронного реестра (они только с 2004 года), справки с работы, приказы, зарплатные ведомости, трудовые договоры или другие бумаги, где есть информация о периодах работы.

В частности период прохождения военной службы подтверждается военным билетом, справками от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) или воинских частей и учреждений, справками архивных и военно-лечебных учреждений.

Периоды обучения на дневной форме получения образования – дипломами, свидетельствами, удостоверениями, а также справками и другими документами, которые содержат сведения о периоде обучения.

Время ухода матери, которая не работает, до достижения ребенком трехлетнего возраста – на основании свидетельства о рождении ребенка.

К основным способам, как проверить трудовой стаж онлайн, входит портал ПФУ и Дія. Для того, чтобы это сделать через сервис Фонда стоит войти в личный кабинет с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпис, выбрать раздел "Мой страховой стаж", где будет отображено количество дней, месяцев и лет стажа.

Зато через Дию это можно сделать, войдя в приложение и выбрав раздел "Услуги". Далее следует нажать на "Справки", а затем выбрать "Справка ОК-5" или "Справка Ок-7".

Кроме этого, может помочь еще и калькулятор трудового стажа от ПФУ. Он позволяет предварительно рассчитать как имеющийся стаж, так и ориентировочный возраст выхода на пенсию и ее возможный размер. Им можно воспользоваться в личном кабинете:

войдите на веб-портал,

далее выберите алгоритм расчета пенсии (по введенным данным или с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста),

затем обновите данные о трудовой деятельности (нажмите кнопку "Добавить период", введите периоды работы по данным, которые отсутствуют, внесите суммы ежемесячного заработка),

нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".

Как можно потерять свой трудовой стаж?

В то же время Павловский отмечает, что при подтверждении трудового стажа часто возникают трудности, а именно то, что периоды деятельности человека могут потерять. Он называет распространенные случаи, когда это может случиться:

Отсутствие записей о работе в советский период

Проблема заключается в том, что предприятия, где работали люди до 2000-х годов, сейчас могут быть банкротами, или вообще ликвидированными. Это вызывает трудности с получением справок о работе на этом или другом предприятии, если стаж не записали в трудовой,

– объясняет пенсионный эксперт.

То же самое может касаться людей, которые работали в колхозах, особенно в 50 – 60 годы прошлого века. Часто люди работали там не за деньги, а за так называемые "трудодни". Поэтому им якобы засчитывали работу, но не заработную плату.

А у нас сейчас пенсия зависит от 2-х важных факторов: страховой стаж и размер заработной платы при получении страхового стажа. Поэтому у людей, которые работали всю жизнь в колхозе, стаж может составлять даже 40 – 45 лет, но из-за мизерной заработной платы или так называемых "трудодней", их нынешняя пенсия на уровне минимальной,

– добавляет Павловский.

Архивы на оккупированных территориях

Другая проблема заключается в том, что люди, которые работали на ныне оккупированных территориях, не могут получить документы, подтверждающие их стаж на соответствующих предприятиях.

Если же данные об этой работе не были внесены в электронную базу, подтвердить стаж становится значительно сложнее, ведь архивы могут быть уничтожены,

– говорит господин Андрей.

Как начисляется трудовой стаж в различных ситуациях?

Если речь идет о работе за рубежом, то для того, чтобы стаж работы был автоматически зачислен между страной, где работал человек, и Украиной должен быть заключен договор о социальном обеспечении, говорит Андрей Павловский.

Как известно, сейчас Украина имеет такие договоры с Польшей, Грузией, Словакией, Болгарией, Латвией, Литвой, Эстонией, Молдовой и тому подобное.

Если же такого соглашения нет, то в Пенсионном фонде сообщают, что стаж нужно подтверждать дополнительно или он может не учитываться.

Для подтверждения трудового стажа за рубежом надо обратиться в органы ПФУ по месту жительства и подать базовые документы: паспорт гражданина Украины, загранпаспорт (при наличии), идентификационный код, документы о социальном страховании или номер, присвоенный в стране трудоустройства. После получения этих документов, ПФУ направляет запрос в соответствующие иностранные учреждения.

А вот трудовой стаж по больничному напрямую влияет на размер выплат в случае временной нетрудоспособности. То есть чем дольше человек работает официально и платит ЕСВ, тем выше уровень защиты.

Как объясняют в Фонде, от продолжительности приобретенного стажа зависит процент средней зарплаты, который человек получает во время болезни:

от 3 лет стажа – выплата в размере 50% от средней зарплаты,

от 3 до 5 лет – уже 60%,

от 5 до 8 лет – 70%,

более 8 лет – 100% средней зарплаты.

Трудовой стаж военнослужащих зато зависит от периода службы и условий, в которых она проходила. В особый период военная служба засчитывается в страховой стаж полностью.

К условиям выхода на пенсию по возрасту досрочно для участников боевых действий входит: мужчины могут выйти на пенсию с 55 лет при наличии 25 лет стажа, а женщины – с 50 лет при наличии 20 лет стажа.

Кроме того, отдельно учитывается служба в зоне боевых действий. При условии льготного начисления стажа, 1 месяц службы может засчитываться как несколько месяцев стажа. Для этого нужно подтвердить прохождение службы в соответствующих подразделениях и периодах.

В общем чтобы оформить пенсию или подтвердить стаж военнослужащему нужно подать пакет документов, где есть паспорт, идентификационный код, трудовая книжка или документы о службе, справку о заработной плате, удостоверение участника боевых действий и тому подобное.

Если части этих документов нет, то ПФУ может использовать данные из реестров или официальные справки о прохождении службы.