Подтвердить трудовой стаж до 2004 года может быть трудно. Особенно, если в трудовой книжке лица нет записей об осуществлении указанной деятельности.

Как подтвердить стаж до 2004, без трудовой книжки?

Именно трудовая книжка является основным документом, удостоверяющим такой стаж. Однако, если она отсутствует, или в ней содержатся неточные данные, подтверждение может происходить другим образом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Другие документы, благодаря, которым можно подтвердить стаж, приобретенный до 2004 года:

справки из приказов;

выписки из приказов;

данные персонифицированного учета;

сведения о выдаче заработной платы;

письменные трудовые договоры (или соглашения), где есть отметки об их выполнении;

и другие документы, где есть сведения об определенном периоде работы за указанный период.

В стаж, приобретенного до 2004 года, входит и военная служба. Ее можно подтвердить через:

военный билет;

справки от архивных и военно-лечебных учреждений;

справки от ТЦК и СП, воинских частей и учреждений, которые являются частью системы Минобороны.

Документы для подтверждения стажа зависят от его типа. Например, обучение в ВУЗе можно засвидетельствовать через диплом.

С 01 января 2004 года страховой стаж исчисляется по данным, имеющимся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,

– отмечает ПФУ.

Обратите внимание! Если документы об имеющемся стаже невозможно получить по причинам, установленным правительством, подтверждение можно осуществить другим образом. Для этого нужно не менее 2 свидетелей. Речь идет о лицах, работавших с заявителем и имеющих документы, которыми можно подтвердить работу в указанный период.