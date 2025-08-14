Як підтвердити трудовий стаж до 2004 року
- Трудовий стаж до 2004 року можна підтвердити через різні документи, такі як довідки з наказів, виписки з наказів, дані персоніфікованого обліку, відомості про заробітну плату.
- Військова служба входить до стажу і може бути підтверджена через військовий квиток, довідки від архівних і військово-лікувальних установ.
Підтвердити трудовий стаж до 2004 року може бути важко. Особливо, якщо у трудовій книжці особи немає записів про здійснення вказаної діяльності.
Як підтвердити стаж до 2004, без трудової книжки?
Саме трудова книжка є основним документом, що засвідчує такий стаж. Проте, якщо вона відсутня, чи в ній містяться неточні дані, підтвердження може відбуватися іншим чином, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Інші документи, завдяки, яким можна підтвердити стаж, набутий до 2004 року:
- довідки з наказів;
- виписки з наказів;
- дані персоніфікованого обліку;
- відомості про видачу заробітної плати;
- письмові трудові договори (чи угоди), де є відмітки про їх виконання;
- та інші документи, де є відомості про певний період роботи за вказаний період.
До стажу, набутого до 2004 року, входить і військова служба. Її можна підтвердити через:
- військовий квиток;
- довідки від архівних і військово-лікувальних установ;
- довідки від ТЦК та СП, військових частини та установ, які є частиною системи Міноборони.
Документи для підтвердження стажу залежать від його типу. Наприклад, навчання у вищі можна засвідчити через диплом.
З 01 січня 2004 року страховий стаж обчислюється за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,
– зазначає ПФУ.
Зверніть увагу! Якщо документи про наявний стаж неможливо отримати через причини, встановлені урядом, підтвердження можна здійснити іншим чином. Для цього потрібно щонайменше 2 свідки. Йдеться про осіб, що працювали з заявником та мають документи, якими можна підтвердити роботу у вказаний період.