Исторический показатель: каков объем торговли между Турцией и Украиной

Несмотря на войну, объем торговли между Турцией и Украиной достиг своего наивысшего исторического показателя. А турецкие инвесторы продолжают свое финансирование в восьми разных секторах Украины.

Объем торговли между двумя странами составил – 8 миллиардов долларов в 2023 году. Из них 3 миллиарда долларов – экспорт. Об этом сообщил председатель правления Турецко-украинской бизнес-ассоциации – Бурак Пехливан.

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Есть турецкие инвестиции, которые достигли примерно 300 миллионов долларов за 22 месяца с начала войны. <...> турецкие инвесторы остаются страной, которая больше всего инвестирует в Украину, – сказал Пехливан.

Турция в тройке лидеров

По словам главы бизнес-ассоциации, экономики обеих стран не конкурируют между собой, но взаимодополняют друг друга.

Хотя из-за войны экономика Украины сократилась на 30%, а объем ее внешней торговли уменьшился на треть, в этом году мы бьем очередной рекорд экспорта. Сегодня Турция вошла в тройку лидеров в Украине как по показателям экспорта, так и импорта,

– сказал Пехливан.

Он уточнил, что большая часть инвестиций турецкого бизнеса в Украине приходится на сферу возобновляемой энергетики. В этой сфере работают турецкие компании:

Güriş;

Exim Holding;

Pekingtaş Energy.

В то же время турецкая строительная компания Onur Group является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине и насчитывает около 5 тысяч сотрудников.

Это самый крупный инвестор страны в сфере строительства. Его текущие инвестиции превышают 200 миллионов долларов. И эти инвестиции не только в строительство, но и в восемь отраслей. Эта группа настолько верит в будущее страны, что инвестирование продолжается в восьми разных секторах одновременно,

– сказал глава бизнес-ассоциации.

Чего ждать от этой торговли в будущем

3 февраля 2022 года была подписана Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной. Однако ее ратификация была отложена в парламентах обеих стран из-за войны.

Да, ожидается, что объем торговли между двумя странами превысит 10 миллиардов долларов.