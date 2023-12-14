Обсяг торгівлі між двома країнами склав – 8 мільярдів доларів у 2023 році. З них 3 мільярди доларів – експорт. Про це повідомив голова правління Турецько-української бізнес-асоціації – Бурак Пехліван.

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Маємо турецькі інвестиції, які досягли приблизно 300 мільйонів доларів за 22 місяці

з початку війни. <...> турецькі інвестори залишаються країною, яка найбільше інвестує в Україну, – сказав Пехліван.

Туреччина в трійці лідерів

За словами голови бізнес-асоціації, економіки обох країн не конкурують між собою, але взаємодоповнюють одна одну.

Хоча через війну економіка України скоротилася на 30%, а обсяг її зовнішньої торгівлі зменшився на третину, цьогоріч ми б’ємо черговий рекорд експорту. Сьогодні Туреччина увійшла до трійки лідерів в Україні як за показниками експорту, так й імпорту,

– сказав Пехліван.

Він уточнив, що значна частина інвестицій турецького бізнесу в Україні припадає на сферу відновлюваної енергетики. У цій сфері працюють турецькі компанії:

Güriş;

Exim Holding;

Pekingtaş Energy.

Водночас турецька будівельна компанія Onur Group – є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні та нараховує близько 5 тисяч співробітників.

Це найбільший інвестор країни у сфері будівництва. Його поточні інвестиції перевищують 200 мільйонів доларів. І ці інвестиції не лише в будівництво, а загалом у вісім галузей. Ця група настільки вірить у майбутнє країни, що інвестування триває у восьми різних секторах одночасно,

– сказав голова бізнес-асоціації.

Чого чекати від цієї торгівлі у майбутньому

3 лютого 2022 року була підписана Угода про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною. Проте її ратифікація була відкладена в парламентах обох країн через війну.

Так, очікується, що обсяг торгівлі між двома країнами перевищить 10 мільярдів доларів.