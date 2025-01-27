Турция нацелена вытеснить Россию с газового рынка ЕС

Турция активно стремится расширить свою роль на энергетическом рынке, предлагая договоренности по добыче газа возле Кипра. Кроме того, Анкара готова обеспечить транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Турция борется за газовый рынок ЕС

Анкара активно ведет дипломатические усилия для начала диалога с Брюсселем, передает 24 Канал со ссылкой на Politico. До этого энергетические переговоры между Анкарой и Брюсселем были приостановлены в 2019 году из-за спора между Турцией и Кипром относительно прав на бурение газа в Средиземном море.

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Посол Турции в ЕС Фарук Каймакчи в комментарии изданию отметил, что энергетическое сотрудничество станет приоритетом в рамках запланированного "размораживания" отношений с ЕС.

У нас есть Южный газовый коридор. У нас есть 18 миллиардов кубометров газа, которые поступают в основном из Азербайджана. И мы можем легко расширить это, подключив его к средиземноморскому газу. Наша роль есть, наш потенциал есть,

– сказал дипломат.

Кроме транспортировки азербайджанского газа и экспорта собственных запасов, Турция импортирует топливо из России через трубопровод "Турецкий поток" по дну Черного моря. А все потому, что после завершения соглашения о транзите российского газа через Украину, этот подводный маршрут стал единственным, через который Москва может поставлять газ в Европу.