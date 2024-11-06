В обход санкций: Турция вводит своп в рублях для торговли с Россией

Турция внедряет рублевый своп для упрощения торговли с Россией. В частности, его запустила компания Bosphorus Gaz, второй по объемам частный импортер российского газа в Турции.

Как работает валютный своп

О том, как будет работать эта система, рассказал генеральный директор Bosphorus Gaz Бильгехан Устюндаг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Bloomberg.

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Схема работает так: российские компании оплачивают товары турецких экспортеров не через традиционные банковские переводы, а через посредничество Bosphorus Gaz.

Заметьте! Базовые банковские переводы могут задерживаться из-за санкций и сопровождаться высокими комиссиями.

После этого российские покупатели переводят рубли на счет Bosphorus Gaz, который затем выплачивает турецким экспортерам эквивалент в евро. Это облегчает доступ к платежам для экспортеров, поскольку евро являются более удобными для использования в Турции, чем рубли.

Далее Bosphorus Gaz использует рубли для оплаты российского газа, который покупает у "Газпрома".

Интересно! Все операции проходят через государственный банк Турции Emlak Katilim Bankasi для соблюдения законности. Компания взимает комиссию за обмен, и товары под санкциями в этой схеме не реализовываются.

Своп как способ обойти санкции

Такая инициатива газового импортера может работать как вариант адаптации бизнеса к западным санкциям, введенных из-за военной агрессии России против Украины.

Санкции заставили традиционные банки с осторожностью относиться к операциям с Россией.

Кстати! Другие примеры адаптации включают бартерные сделки для сельскохозяйственной продукции и расчеты через соседние страны, например Казахстан.