Газ Турции в Украине: "Нафтогаз" предложил свои подземные хранилища

Компания "Нафтогаз" проявила интерес к долгосрочному сотрудничеству с энергетическими компаниями Турции. В частности речь идет о хранении турецких газовых резервов в собственных подземных хранилищах.

Турецкий газ в Украине

Глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявил о своих намерениях к сотрудничеству во время встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарсланом Байрактаром.

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Алексей Чернышов Глава Группы "Нафтогаз" Мы заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества, в частности с энергетическими компаниями Турции. Мы готовы предложить собственные подземные хранилища для хранения турецких газовых резервов на действительно выгодных и конкурентных условиях.

Во время встречи также обсуждалось сотрудничество в сфере трейдинга газа.

Прогнозы Fitch на "ДТЭК Нефтегаз"

"ДТЭК Нефтегаз" продолжает добычу природного газа, несмотря на все риски. Из-за неопределенности компания сократила буровые работы, из-за чего в 2023 году упала добыча газа на 30% по сравнению с 2021 годом.

Fitch ожидает, что добыча DTEK Oil & Gas Production and Gas B.V. и в дальнейшем будет снижаться несмотря на все попытки этих компаний продемонстрировать стабильность. Зато их капитальные затраты останутся на низком уровне около 1,4 миллиарда гривен в год до 2027 года.

Fitch прогнозирует снижение средних цен реализации природного газа "ДТЭК Нафтогаз" до 240 долларов за тысячу кубометров в 2026 году. В прошлом году стоимость составляла 310 долларов США за тысячу кубометров.