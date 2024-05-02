Что отражает рейтинг

Согласно рейтингу, деятельность "ДТЭК Нефтегаз" в Украине связана со значительными экономическими рисками из-за войны. Более того, компания сталкивается с ограниченной ликвидностью, особенно из-за регулярных ежегодных выплат по еврооблигациям, которые начались в декабре 2023, а также из-за колебаний оборотного капитала.

Читайте также: Убытки больше, чем в прошлом году: почему удары по энергосистеме Украины обойдутся дороже

Поэтому у агентства возникают сомнения относительно возможности компании рассчитаться по облигациям в 2024 и 2025 годах и погасить 275 миллионов долларов долга в 2026 году. В то же время Fitch имеет ограниченную информацию о том, сможет ли "ДТЭК Нефтегаз" выполнить эти платежи из-за ограничений НБУ и колебания оборотного капитала.

Интересно! В 2023 году "ДТЭК Нефтегаз" осуществила выплаты по еврооблигациям на общую сумму около 80 миллионов долларов: включая два купонных платежа и погашение основной суммы долга в размере 50 миллионов долларов.

При этом внимание обращается и на то, что наблюдается валютное несоответствие. Дело в том, что обязательства "ДТЭК Нефтегаз" по еврооблигациям требуют погашения в долларах, тогда как большинство ее продаж на внутреннем рынке проводятся в гривнах.

Какая добыча прогнозируется агентством

Несмотря на риски, "ДТЭК Нефтегаз" продолжает добычу природного газа. Но из-за неопределенности компания сократила буровые работы, что привело к падению добычи на 30% в 2023 году по сравнению с 2021 годом.

Интересно! Fitch прогнозирует снижение средних цен реализации природного газа "ДТЭК Нефтегаз" до 240 долларов за тысячу кубометров в 2026 году с 310 долларов США за тысячу кубометров в 2023 году.

Таким образом, Fitch ожидает, что добыча DTEK Oil & Gas Production and Gas B.V. и в дальнейшем будет снижаться, а капитальные затраты останутся на низком уровне около 1,4 миллиарда гривен в год до 2027 года.