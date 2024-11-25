Турецкий поток помог: прекращение транзита газа через Украину не повлияет на Венгрию

Прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на состояние дел в Венгрии. Страна надеется на "Турецкий поток".

Транзит газа в Венгрию

Благодаря газопроводу "Турецкий поток" Венгрия может не почувствовать прекращения поставок газа через Украину, передает 24 Канал со ссылкой на Haberler.

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Прекращение транзита через Украину на нас не влияет. Потому что несколько лет назад мы строили "Турецкий поток" вместе с Турцией, Болгарией, Сербией и Россией. Сейчас Венгрия поставляет природный газ через "Турецкий поток",

– сказал Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Сейчас Венгрия ежедневно импортирует более 20 миллионов кубометров газа. Например в этом году "Турецким потоком" в Венгрию поступило более 6,6 миллиардов кубометров природного газа, что превышает показатели прошлого года.

Напомним! Петер Сийярто выразил обеспокоенность войной в Украине, отметив ежедневные негативные последствия, с которыми сталкивается его страна. Сийярто раскритиковал администрацию Байдена за ряд действий, которые, по его мнению, могут обострить конфликт, в частности, за одобрение использования ракет дальнего радиуса действия против России и введение экономических санкций против "Газпромбанка".