"Тысяча Трампа" для американцев: зачем семьям в США раздают деньги

В среду, 28 января, Дональд Трамп представил инвестиционные счета для американских младенцев. Белый дом создаст их для новорожденных в ближайшие три года, используя предоставленный государством начальный капитал.

Кому будут раздавать "тысячу Трампа"?

Детали объяснили в Reuters. Президент США и его Республиканская партия стремятся решить связанные с ростом стоимости жизни проблемы избирателей накануне промежуточных выборов в ноябре.

Названные в честь Трампа счета были созданы еще в 2025 году – в рамках подписанного закона One Big Beautiful Bill Act ("большой и прекрасный" в переводе). Это основной законодательный акт республиканцев в области налогообложения и расходов.

Я верю, что через несколько десятилетий счета Трампа будут вспоминать как одну из самых революционных политических инноваций всех времен,

– заявил Трамп теперь в Вашингтоне.

Минфин США заявляет, что внесет 1 тысячу долларов на инвестиционные счета всех детей, рожденных в период 2025 – 2028 годов. По оценкам, право на это будут иметь около 25 миллионов семей.

Счета официально заработают 4 июля (в День независимости США, – 24 Канал). По словам главы ведомства Скота Бессента, более 500 тысяч семей уже зарегистрировалось.

Как будут работать счета для детей?

Государство будет инвестировать эти средства в недорогие индексные фонды, которые позволяют капиталу расти без налогообложения на этапе накопления. Трамп также отметил, что эффективность программы будут оценивать не только по "созданным богатством".

Сколько молодых людей приобретут дома, о которых раньше даже не мечтали. Это будет видно из полученных дипломов, основанных компаний, созданных семей и рожденных детей,

– сказал президент.

Более того, его администрация поощряет семьи к дополнительным взносам на эти счета, что уже сделали некоторые частные инвесторы.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт убеждает, что программа решит проблему отсутствия сберегательных счетов во многих американских семьях.

Интересно! Без дополнительных взносов ожидается, что к моменту достижения новорожденными 18-летнего возраста стоимость счетов составит 5 800 долларов.

В чем проблема счетов Трампа?