Кому роздаватимуть "тисячу Трампа"?

Деталі пояснили в Reuters. Президент США та його Республіканська партія прагнуть вирішити пов'язані зі зростанням вартості життя проблеми виборців напередодні проміжних виборів у листопаді.

Названі на честь Трампа рахунки були створені ще у 2025 році – в межах підписаного закону One Big Beautiful Bill Act ("великий і прекрасний" у перекладі на українську). Це основний законодавчий акт республіканців у галузі оподаткування та видатків.

Я вірю, що через кілька десятиліть рахунки Трампа будуть згадувати як одну з найбільш революційних політичних інновацій усіх часів,

– заявив Трамп тепер у Вашингтоні.

Мінфін США заявляє, що внесе 1 тисячу доларів на інвестиційні рахунки всіх дітей, народжених у період 2025 – 2028 років. За оцінками, право на це матимуть близько 25 мільйонів сімей.

Рахунки офіційно запрацюють 4 липня (у День незалежності США, – 24 Канал). За словами очільника відомства Скота Бессента, понад 500 тисяч сімей уже зареєструвалося.

Як працюватимуть рахунки для дітей?

Держава інвестуватиме ці кошти в недорогі індексні фонди, які дозволяють капіталу зростати без оподаткування на етапі накопичення. Трамп також наголосив, що ефективність програми оцінюватимуть не лише за "створеним багатством".

Скільки молодих людей придбають будинки, про які раніше навіть не мріяли. Це буде видно з отриманих дипломів, заснованих компаній, створених сімей і народжених дітей,

– сказав президент.

Ба більше, його адміністрація заохочує сім'ї до додаткових внесків на ці рахунки, що вже зробили деякі приватні інвестори.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт переконує, що програма розв'яже проблему відсутності ощадних рахунків у багатьох американських родинах.

Цікаво! Без додаткових внесків очікується, що до моменту досягнення новонародженими 18-річного віку вартість рахунків становитиме 5 800 доларів.

У чому проблема рахунків Трампа?