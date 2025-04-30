Выплаты ко Дню Независимости: кто из украинцев может получить тысячу гривен

Украинцы получат денежные выплаты ко Дню Независимости. В частности некоторые из граждан могут рассчитывать на тысячу гривен.

Кто из украинцев может получить тысячу гривен

Средства предоставят до 24 августа текущего года, передает 24 Канал со ссылкой постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Тысяча гривен предусматривается для таких лиц:

участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;

детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей.

В частности члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а также вдовы или вдовцы, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований) получат 650 гривен от государства в этом году.

Важно! Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной получат 3 100 гривен до Дню Независимости.