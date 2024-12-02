Как подать заявку на тысячу Зеленского: объяснение

В Украине стартует программа Зимняя еПоддержка, благодаря которой каждый украинец получит единовременную выплату в размере 1 тысячу гривен по инициативе президента Владимира Зеленского.

Заявление можно в течение всего зимнего периода – до 28 февраля 2025 года. О том, как это сделать, объясняет 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Как оформить заявку на тысячу Зеленского

Получить соответствующую выплаты могут все граждане, находящиеся в Украине, за исключением временно оккупированных территорий. Средства предусмотрены не только взрослым, но и детям. Для этого родители должны оформить заявление на каждого своего ребенка. Подать заявку в Дії на выплату стоит следующим образом:

авторизуйтесь в Дії;

в "Сервисах" выберите "Зимняя еПоддержка";

нажмите "Подать новую заявку" и "Начать";

выберите, для кого предназначена выплата – для себя или для ребенка. Если для ребенка, должно подгрузиться свидетельство о рождении в Дії. Если не подтянулось – нажмите "Добавьте свидетельство";

выберите счет для выплаты;

проверьте данные, выберите "Я нахожусь на территории Украины" и нажмите "Отправить".

После этого средства будут начислены на карту Национальный кэшбэк. Их можно будет использовать до 31 декабря 2025 года.

Напомним, деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, книг, образовательных и медицинских услуг, транспорта, благотворительность или помощь ВСУ. Программа предусматривает расходы 5 миллиардов гривен из госбюджета на поддержку граждан в зимний период.