Как получить "тысячу Зеленского" через Укрпочту

С 4 декабря Укрпочта начнет выплаты по программе "Зимняя е-Поддержка". Выплаты предусмотрены для украинцев, которые получают пенсии и соцвыплаты в Укрпочте

Кто и как может получить выплату через Укрпочту

В частности это пенсионеры старше 60 лет и люди с инвалидностью 1 и 2 групп, пишет 24 канал со ссылкой на Игоря Смелянского, гендиректора Укрпочты.

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Не надо ничего заполнять. Не надо бежать в отделение. Мы сделали процесс максимально комфортным для наших клиентов, учитывая, что это пожилые люди, люди с инвалидностью, многие из которых живут в сельской местности и на прифронтовых территориях,

– заверил Смелянский.

Он пояснил, что нужно только дождаться визита своего почтальона или своего дня получения пенсии в отделении.

В то же время люди, что получат соцвыплату через Укрпочту, уже есть в списках, переданных Минсоцполитики и Министерством экономики. Поэтому выплата будет ожидать их до конца февраля 2025 года.

Если вы уже определились, на что именно планируете потратить эту 1000 гривен, сообщите своему почтальону или оператору в отделении, и они помогут или дозакажут товар, который вам нравится, если его вдруг нет в наличии,

– рассказал глава Укрпочты.

Выплачивает ли Укрпочта деньги наличными

Средства по программе "Зимняя е-Поддержка" не могут быть получены наличными. В то же время их можно потратить:

на оплату коммунальных платежей;

пополнение мобильного;

приобретение продуктов;

бытовой химии;

подписку отечественных товаров;

заказ лекарств украинского производства.

Потратить деньги можно сразу или частями. Однако ситуация отличается в зависимости от региона.

Если в Покровске или возле Купянска сейчас не очень актуальна оплата коммунальных платежей, то мы будем готовы помочь с пополнением мобильного, товарами к новогодним праздникам или лекарствами. В стационарных отделениях Укрпочты также можно использовать эту поддержку на донат для ВСУ или на наш совместный с КШЕ благотворительный фонд, который помогает ВСУ, школам, больницам и приютам для животных,

– написал Смелянский.

Можно ли получить выплату через Укрпочту, если заявление оформлено в Дії

Укрпочта может предоставить выплату в тысячу гривен тем лицам, кто оформлял ее с помощью Дії.

Проблема заключается в том, в сельской местности может быть проблема ее потратить, ведь не все точки продаж и местные магазины оборудованы соответствующими терминалами

Мы запрограммировали наши терминалы в стационарных отделениях для участия в программе "Национальный кэшбек", поэтому Вы можете воспользоваться нашими отделениями для оплаты коммунальных платежей, приобретение определенного перечня товаров или услуг,

– отметил Игорь Смелянский.

Важно! То есть любой желающий человек может обратиться в Укрпочту для получения тысячи Зеленского.