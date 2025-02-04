Останутся без средств: кому из украинцев придется вернуться тысячу Зеленского

Украинцы все еще могут подать заявку на получение тысячи Зеленского. Однако некоторые граждане не могут получить помощь от государства.

Кому придется вернуть тысячу Зеленского

Если же они попытаются это сделать, то этим людям придется вернуть помощь, передает 24 канал со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля в прямом эфире телемарафона.

Читайте также Время не ждет: до какого числа можно получить тысячу Зеленского

Людей, которые этим будут злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства,

– пообещал Шмыгаль

В частности премьер подчеркнул, что правительство "не рекомендует злоупотреблять этими вещами".



Денис Шмыгаль объяснил, что сначала люди:

отмечают в декларативный способ, что они находятся на территории страны;

проходят проверку по реестрам, геолокацией и другими программными способами.

Обратите внимание! Программа доступна для всех граждан, которые находятся в Украине, за исключением временно оккупированных территорий.