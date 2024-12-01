"Зимняя еПоддержка": кто может получить "тысячу Зеленского"
По инициативе президента Зеленского в Украине 1 декабря стартовала программа "Зимняя еПоддержка". Она предусматривает, что украинцы могут получить единовременную выплату в размере 1 000 гривен.
Цель программы – помощь гражданам в подготовке к зиме. Кто может ожидать эту выплату, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Дию".
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Кто может получить выплату в 1000 гривен, инициированную Зеленским
Податься на выплату "тысячи Зеленского" можно как онлайн, так и через Укрпочту.
Зарегистрировать заявку можно в течение всего зимнего периода – до 28 февраля 2025 года, а использовать средства – до 31 декабря 2025 года. Их можно потратить на:
- коммунальные платежи, медицинские, ветеринарные или юридические услуги;
- образование, спорт, отдых, транспорт, мобильная связь, страхование;
- благотворительность: пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации;
- салоны красоты, развлечения и другие услуги.
"Зимней еПоддержкой" могут воспользоваться все украинцы (как взрослые, так и дети), которые находятся в Украине, кроме тех, кто находится на временно оккупированных территориях. Для детей родители должны оформить заявления каждому отдельно.
В "Дии" граждане могут уже получить свою "тысячу Зеленского". Ее начислят на карточку "Национальный кэшбек". Если же такая карта отсутствует, ее можно оформить в одном из банков-партнеров программы "Национальный кэшбек".
Кто "Дии" не имеет и получает выплаты через почту, "Зимнюю еПоддержку" можно получить в отделениях Укрпочты с 4 декабря. Если у гражданина отсутствует РНОКПП, то он может обратиться в один из банков-партнеров программы с 10 декабря.
"Полученная сумма не подлежит налогообложению", – сообщил премьер Денис Шмыгаль.