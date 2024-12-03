Кто сможет получить "тысячу Зеленского"

С 1 декабря украинцы могут получить помощь от государства. Речь идет о единовременной выплате в размере 1000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка".

Кто сможет получить выплату

Деньги может получить любой гражданин Украины, пишет 24 канал со ссылкой на Дію.

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Речь идет как о взрослых, так и о детях. Относительно несовершеннолетних лиц: один из родителей или опекунов сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

Для этого человеку нужно:

находиться на территории Украины; подать заявление.

Как оформить помощь

В частности получение средств предполагается через приложение Дія. Подать заявление возможно в течение зимнего периода, то есть до 28 февраля 2025 года.

Офлайн декабря заявление можно подать через "Укрпочту" с 4 декабря, а с 10 декабря – в банках-партнерах.

Чтобы получить деньги через Дію, следует придерживаться такой инструкции:

В разделе "Сервисы" выбрать услугу "Национальный кэшбек", а в ней – "Зимняя еПоддержка".

Нажать кнопку "Начать".

Выбрать, для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).

В приложении предложат выбрать имеющийся счет или открыть новую карту.

Отправить заявление на получение выплаты.

Зачисление средств произойдет в период до 10 дней.

Обратите внимание! Потратить средства можно до 31 декабря 2025 года включительно. Они поступят на карту Национального кэшбэка.

Кто может оформить выплаты через Укрпочту

Выплату 1000 гривен через "Укрпочту" могут оформить:

пенсионеры старше 60 лет,

люди с инвалидностью 1 и 2 группы,

люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы,

люди, которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А,

люди, которые получают все виды пенсионных и социальных выплат через "Укрпочту" на территориях активных боевых действий.

На что можно потратить средства

Деньги, полученные через программу "Зимняя еПоддержка" можно потратить:

на коммунальные платежи;

медицинские услуги;

юридические услуги;

билеты на транспорт;

мобильную связь;

книги и тому подобное.

Заметьте! Также любой желающий человек может пожертвовать средства на ВСУ или купить военные облигации.