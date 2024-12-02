Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Сколько заявок на "1000 от Зеленского" подали украинцы

Так, Владимир Зеленский отметил, что программа зимней поддержки набирает обороты.

Уже более чем 3 миллиона 200 тысяч заявок, и среди них 700 тысяч – заявки на детей. Это очень хороший темп программы, наиболее популярная цифровая услуга от государства за все время. Еще вторые сутки не закончились, а уже такое количество заявок,

– подчеркнул он.

Президент выразил благодарность всей команде, которая привлечена к разработке и обеспечению "еПоддержки". Зеленский призвал на всех уровнях объяснять, как сделать заявку, как получить средства и как оплатить ими за коммунальные услуги или купить книги или задонатить волонтерам.

Заметим! Подробную инструкцию по получению "1000 от Зеленского" можете получить по ссылке.