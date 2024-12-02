Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
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Скільки заявок на "1000 від Зеленського" подали українці
Так, Володимир Зеленський зауважив, що програма зимової підтримки набирає обертів.
Вже більш ніж 3 мільйони 200 тисяч заявок, і серед них 700 тисяч – заявки на дітей. Це дуже хороший темп програми, найбільш популярна цифрова послуга від держави за весь час. Ще друга доба не закінчилась, а вже така кількість заявок,
– наголосив він.
Президент висловив вдячність усій команді, яка залучена до розробки та забезпечення "єПідтримки". Зеленський закликав на всіх рівнях пояснювати, як зробити заявку, як отримати кошти і як сплатити ними за комунальні послуги чи купити книжки або задонатити волонтерам.
Зауважимо! Детальну інструкцію щодо отримання "1000 від Зеленського" можете отримати за посиланням.