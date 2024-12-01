Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Как получить 1000 гривен в Дії: инструкция

В приложении Дия отныне можно подать заявление на получение 1000 гривен в рамках Зимней еПоддержки.

Михаил Федоров отмечает, что получить 1000 гривен могут все граждане, которые находятся в Украине. В то же время есть возможность оформить выплаты и на собственного ребенка. Всего на подачу заявления на получение средств предусмотрено 3 месяца – то есть Зимняя еПоддержка будет в Дие до 28 февраля.

Важно: 1 000 зачислится на карту Национальный кэшбэк. Если у вас ее еще нет – открывайте в мобильном банкинге, Дія подтянет банки, в которых работает карта,

– указывает министр.

Полученные средства можно потратить на такие услуги, как: коммуналка, лекарства, билеты на транспорт, книги или донаты на UNITED24. Потратить тысячу от государства можно будет до конца 2025 года.

Важно! Чтобы баннер с Зимней еПоддержкой появился в Дие нужно обновить приложение до последней версии.

Как получить 1000 гривен в Дие: смотрите видеоинструкцию

Федоров отмечает, если у лица нет карточки налогоплательщика или возможности получить Зимнюю еПоддержку через Дию, то ему следует обратиться в Укрпочту или в банк-партнер.