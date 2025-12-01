"Тысяча от Зеленского": могут ли еще пенсионеры получить выплату

Сейчас тысячу Зеленского оформляют немало людей в Украине. Среди них и много пожилых людей.

Могут ли еще пенсионеры получить "тысячу Зеленского"?

Оформить они могут ее не только с помощью Дії, но и Укрпочты, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Отделения Укрпочты начали принимать заявки на помощь в размере 1 000 гривен по программе "Зимняя поддержка" еще 18 ноября.

Подать ее можно до 24 декабря 2025 года в любом из отделений по всей Украине. То есть по состоянию на начало декабря украинцы все еще могут получить 1 000 гривен, если не подали заявку раньше.

Однако если человек получает пенсию или государственную социальную помощь через Укрпочту, то ему не нужно подавать заявление вообще. Выплата будет начислена автоматически на тот же специальный счет.

Те, кто получает пенсию на банковский счет и не пользуется приложением Дія, могут обратиться в любое отделение Укрпочты и заполнить письменную заявку на месте,

– объяснили в ведомстве.

Полученную "тысячу Зеленского" можно использовать в отделении Укрпочты на следующие нужды:

оплату коммунальных и почтовых услуг; покупку товаров или заказ лекарственных средств украинского производства; подписки печатных изданий – газет или журналов; благотворительных взносов, в частности на поддержку ВСУ.

К какой следует потратить средства?

Если пенсия или социальные выплаты начислены автоматически – потратить их можно до 25 декабря 2025 года.

Если же через Укрпочту именно оформлена заявка – до 25 января 2026 года.

Напомним, что "зимнюю тысячу" через Укрпочту начнут начислять уже с 6 числа. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Те же, кто подал заявку через Укрпочту, начнут получать средства со Дня Николая 6 декабря,

– написала Свириденко.

Интересно! В общем известно, что более 700 тысяч самостоятельно оформили заявку через Укрпочту. Еще для 1,8 миллиона человек, которые есть в социальном списке, средства будут начислены автоматически.

Что еще следует знать о "зимней тысяче"?