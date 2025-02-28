Украинцы могут оформить денежную помощь в размере 1000 гривен. Это возможно в рамках программы "Зимняя еПоддержка".

Можно ли оформить тысячу Зеленского в марте

Однако время на оформление выплаты ограничено, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Подать заявление можно в течение всего зимнего периода - до 28 февраля 2025 года, а использовать средства - до 31 декабря 2025 года,

- отмечается на сайте.

Важно! То есть подать заявку 1 марта уже невозможно.

Кто может получить тысячу Зеленского

Программа доступна для всех граждан, которые находятся на территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий. В частности Зимняя еПоддержка предназначена не только взрослым, но и детям. Но для этого родители должны оформить заявление на каждого своего ребенка.

В то же время тысяча гривен предусмотрена не только для лиц, имеющих установленную на телефоне "Дію". Украинцы, которые получают выплаты через почту, Зимнюю еПоддержку получают в отделениях Укрпочты.

Обратите внимание! Если у человека отсутствует РНОКПП, то следует обратиться в один из банков-партнеров программы.

Куда можно потратить тысячу Зеленского

Полученные деньги можно потратить на такие нужды: