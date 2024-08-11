Повышение будет: кто получит увеличенную пенсию в августе
11 августа 2024, 10:02Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсия украинцев может расти по нескольким причинам. Одной из таких является начисление надбавок. Доплаты смогут получить не все, а только те, кто соответствует определенным требованиям.
Кого ждет увеличение
В августе вырастут пенсионные выплаты пенсионеров старше 70 лет. Увеличение произойдет благодаря начислению надбавок по возрасту.
Читайте также Тревога в газовом секторе Молдовы: какие последствия может иметь проведение операции в Курске
Размер такой надбавки меняется с возрастом. Сейчас эта доплата такова:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получат надбавку по возрасту 300 гривен;
- граждане от 75 до 79 лет включительно имеют доплату уже 456 гривен;
- лица старше 80 лет получат доплату 570 гривен.
Надбавка по возрасту добавляется к основному размеру пенсии. Доплата начисляется автоматически в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста (повышение надбавки происходит аналогично).Обратите внимание! Такая доплата предоставляется при условии, что общая ежемесячная пенсионная выплата пенсионера меньше чем 10 340,35 гривны.