Кого чекає збільшення

У серпні зростуть пенсійні виплати пенсіонерів старше 70 років. Збільшення відбудеться завдяки нарахуванню надбавок за віком.

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Розмір такої надбавки змінюється з віком. Зараз ця доплата така:

пенсіонери від 70 до 74 років включно отримають надбавку за віком 300 гривень;

громадяни від 75 до 79 років включно мають доплату уже 456 гривень;

особи старше 80 років отримають доплату 570 гривень.

Зауважте! Така надбавка не додається, а лише зростає з часом. Тобто у 77 років пенсіонер отримує 456 гривень, а не 300+456.

Надбавка за віком додається до основного розміру пенсії. Доплата нараховується автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку (підвищення надбавки відбувається аналогічно).

Зверніть увагу! Така доплата надається за умови, що загальна щомісячна пенсійна виплата пенсіонера менша ніж 10 340,35 гривні.