Кого чекає збільшення
У серпні зростуть пенсійні виплати пенсіонерів старше 70 років. Збільшення відбудеться завдяки нарахуванню надбавок за віком.
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Розмір такої надбавки змінюється з віком. Зараз ця доплата така:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно отримають надбавку за віком 300 гривень;
- громадяни від 75 до 79 років включно мають доплату уже 456 гривень;
- особи старше 80 років отримають доплату 570 гривень.
Надбавка за віком додається до основного розміру пенсії. Доплата нараховується автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку (підвищення надбавки відбувається аналогічно).