Кого ждет увеличение

В августе вырастут пенсионные выплаты пенсионеров старше 70 лет. Увеличение произойдет благодаря начислению надбавок по возрасту.

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Размер такой надбавки меняется с возрастом. Сейчас эта доплата такова:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получат надбавку по возрасту 300 гривен;

граждане от 75 до 79 лет включительно имеют доплату уже 456 гривен;

лица старше 80 лет получат доплату 570 гривен.

Заметьте! Такая надбавка не добавляется, а только растет со временем. То есть в 77 лет пенсионер получает 456 гривен, а не 300+456.

Надбавка по возрасту добавляется к основному размеру пенсии. Доплата начисляется автоматически в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста (повышение надбавки происходит аналогично).

Обратите внимание! Такая доплата предоставляется при условии, что общая ежемесячная пенсионная выплата пенсионера меньше чем 10 340,35 гривны.