Почему ваша пенсия может уменьшиться на 20% до конца года
Источник:ПФУ
При начислении пенсии во внимание принимаются несколько показателей. На размер выплат прямо влияет фактор, является ли лицо трудоустроенным.
Какие причины уменьшения пенсии
Если лицо не сообщает ПФУ об определенных изменениях, у него могут забрать часть выплат. Речь идет о трудоустройстве и начале предпринимательской деятельности.
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Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером,
– говорится в сообщении ПФУ.
Дело в том, что таким образом, пенсионер получает "лишние" средства, которые придется компенсировать. Возврат денег может происходить добровольно или в принудительном порядке.
Если лицо отказывается самостоятельно вернуть средства, у него могут забирать до 20% от пенсии.Обратите внимание! Если пенсионер своевременно сообщит ПФУ об увольнении или прекращении предпринимательской деятельности, у него могут возрасти выплаты.