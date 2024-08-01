Информация для пенсионеров: у кого заберут 20% от пенсии в августе

ПФУ имеет право забирать до 20% от пенсии для возмещения убытков. Штрафные санкции вводятся в случае, если лицо своевременно не сообщает Пенсионный фонд об изменении некоторых данных.

Почему ПФУ может штрафовать пенсионера

Пенсионер обязан сообщать ПФУ о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности. На это у него есть 10 дней.

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Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Компенсация средств может происходить в добровольном или принудительном порядке. То есть, пенсионер может самостоятельно вернуть избыточные выплаты.

Если лицо отказывается это сделать добровольно, ПФУ будет забирать у него до 20% от выплат принудительно. Средства будут "забирать" пока все избыточные расходы не будут компенсированы.

ПФУ нужно сообщать не только о трудоустройстве, а и об увольнении с работы. Благодаря этому, пенсионер может увеличить свои выплаты.