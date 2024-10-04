В октябре пенсия некоторых украинцев вырастет почти на 600 гривен
Источник:ПФУ
До конца года новых перерасчетов и индексаций пенсий не запланировано. Однако выплаты части пенсионеров все же вырастут. В частности, благодаря начислению надбавок.
Какую надбавку получат пенсионеры в октябре
В октябре часть пенсионеров получит надбавку по возрасту. Начисление состоится, если лицо соответствует определенным критериям, сообщает ПФУ.
Читайте также МВФ прогнозирует, что дефицит финансирования Украины достигнет 26 миллиардов долларов в 2025 году
Чтобы получить надбавку пенсионер должен:
- быть старше 70 лет;
- получать пенсию по возрасту;
- иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.
Обратите внимание! Под общей ежемесячной выплатой имеется в виду сумма основного размера пенсий и всех надбавок, доплат.
Размер надбавки зависит от возраста получателя:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Такая надбавка начисляется автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсии.
Заметьте! Надбавка начисляется после дня рождения пенсионера. Соответственно, ее могут предоставлять не с начала календарного месяца и не в полном объеме.