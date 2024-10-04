В октябре пенсия некоторых украинцев вырастет почти на 600 гривен

До конца года новых перерасчетов и индексаций пенсий не запланировано. Однако выплаты части пенсионеров все же вырастут. В частности, благодаря начислению надбавок.

Какую надбавку получат пенсионеры в октябре

В октябре часть пенсионеров получит надбавку по возрасту. Начисление состоится, если лицо соответствует определенным критериям, сообщает ПФУ.

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Чтобы получить надбавку пенсионер должен:

быть старше 70 лет;

получать пенсию по возрасту;

иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.

Обратите внимание! Под общей ежемесячной выплатой имеется в виду сумма основного размера пенсий и всех надбавок, доплат.

Размер надбавки зависит от возраста получателя:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая надбавка начисляется автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсии.

Заметьте! Надбавка начисляется после дня рождения пенсионера. Соответственно, ее могут предоставлять не с начала календарного месяца и не в полном объеме.