Самые высокие пенсии в Украине: сколько получают бывшие прокуроры и судьи

Прокуроры и судьи в Украине имеют сравнительно более высокие выплаты, чем другие категории пенсионеров. При этом, количество специальных пенсионеров растет, несмотря на сокращение общего количества пенсионеров.

Сколько в Украине специальных пенсионеров

В сентябре 2024 года количество специальных пенсионеров выросло до 777,8 тысяч человек, что составляет 7,5% от общего количества пенсионеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Экономическая правда".

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По состоянию на 1 января 2024 года в Украине действует 4 действующих закона, которые определяют специальные условия выхода на пенсию, а также 9 уже недействующих законов, по которым люди продолжают получать специальные пенсии.

Кстати! Общее количество пенсионеров в Украине составляет 10 328,1 тысячи человек.

У кого самые большие пенсии

Самые большие пенсии в Украине получают судьи. Средний размер пожизненного содержания у них составляет 99,737 гривен. Таких пенсионеров, кстати, в стране насчитывается 3 769.

На втором месте по размеру пенсий – бывшие прокуроры, которых насчитывается 5 851 человек. Средняя пенсия у них составляет 21 940 гривен.

Другие специальные пенсии значительно ниже.

"Чернобыльцы":

Средний размер пенсии: 12 910 гривен;

Количество получателей: более 97 000 человек.

Военные и работники силовых органов:

Количество получателей (по состоянию на 1 января): 622 460 человек (выросло до 650 000 человек к 1 октября);

(выросло до к 1 октября); Средний размер пенсии бывшего военнослужащего: 8 713,55 гривен (количество получателей: 43 517 человек );

(количество получателей: ); Средний размер пенсии бывшего работника правоохранительных органов: 10 032 гривны (количество получателей: 579 129 человек).

Бывшие госслужащие и работники дипломатических учреждений:

Количество получателей: 20,070 человек.

Средний размер выплаты: 9 835 гривен.

Важно! Некоторые специальные пенсионные режимы уже отменены, но люди продолжают получать пенсии в соответствии с этими законами.