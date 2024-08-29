Как получать пенсию более 5 000 гривен и что для этого нужно

Большинство пенсионеров в Украине получают пенсии меньше 3 тысяч гривен. Однако эта сумма может превысить 5 тысяч гривен при условии средней зарплаты и наличии 35 лет трудового стажа.

Как рассчитывается пенсия в Украине

Пенсия в Украине исчисляется по формуле, которая учитывает среднюю заработную плату за последние три года.

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Формула такова: средняя зарплата за три года умножается на коэффициент соотношения собственной зарплаты к средней, затем на количество лет стажа и на 1%. Полученная сумма является размером пенсии.

Таким образом, пенсионер может получить 5 401,5 гривны пенсии, если имеет среднюю зарплату и 35 лет стажа.

Сколько можно получить при средней зарплате

За последние три месяца средняя пенсия в Украине выросла на 73 гривны и сейчас составляет 5 816 гривен. Для сравнения, в январе 2024 года этот показатель был на уровне 5 385 гривен.

Важно! В Украине значительная часть пенсионеров, а именно 26,14%, получает пенсию менее 3 тысяч гривен.

Распределение пенсионных выплат по состоянию на 1 июля: