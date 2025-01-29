Кому из пенсионеров отменят доплаты к пенсии в 2025 году

Правительство приняло решение проверять получателей некоторых доплат. Речь идет о дополнительных выплатах, предоставляемых для пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Почему будут снимать доплаты

Некоторые граждане незаконно получают указанные доплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Министр социальной политики Оксана Жолнович уточнила, что реформы, которые готовит правительство, должны улучшить социальную поддержку и восстановить справедливость Какие шаги Минсоцполитики внедряет уже:

начато расследование выявленных схем;

привлечение к ответственности причастных, в частности, судей, которые могли помогать мошенникам.

Какие инициативы готовит правительство:

усиление поддержки ликвидаторов аварии на ЧАЭС;

дополнительные выплаты, привязаны к прожиточному минимуму, для граждан, которые проживали в зоне с 1986 по 1993 год и не были отселены;

изменения в законе о социальных гарантиях, которые помогут избежать мошенничества.