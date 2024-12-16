Кто будет иметь самую низкую пенсию в 2025 году и как ее оформить

В Украине люди, которые не работали или не набрали необходимого стажа, могут оформить социальную пенсию только по достижении 65 лет. Размер пенсии определяется в зависимости от страхового стажа и взносов, уплаченных во время трудовой деятельности.

Кто имеет право на социальную пенсию

Те, кто не имеет достаточного стажа для пенсии по возрасту или вообще не работал, могут рассчитывать только на социальную помощь от государства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Социальная пенсия в Украине предоставляется по определенным условиям, в зависимости от возраста и страхового стажа. Для людей, которые не имеют достаточного стажа, социальная пенсия доступна только после достижения 65 лет.

Заметьте! Размер такой пенсии соответствует минимальному прожиточному минимуму, который на 2024 год составляет 2 361 гривну.

Для тех, кто имеет определенное количество лет стажа, пенсия по возрасту может быть оформлена:

в 60 лет – при наличии 31 года стажа;

в 63 года – при 21 году стажа;

в 65 лет – при наличии 15 лет стажа.

Если человек не работал или не имеет достаточного страхового стажа, ему доступна только социальная пенсия по достижении 65 лет.

Как оформить социальную пенсию

Для оформления социальной пенсии необходимо обратиться в местные органы социальной защиты, подав следующие документы:

паспорт;

справку о страховом стаже из Пенсионного фонда;

декларацию о доходах всех членов семьи, а также дополнительные справки о доходах.

Почему в соцвыплате могут отказать

Социальную пенсию могут не назначить, если есть определенные источники дохода или имущественные ограничения. Основные причины отказа включают:

наличие дохода – заявитель работает, получает другую пенсию, сдает недвижимость в аренду или имеет другие источники дохода;

дорогие покупки – если за последние шесть месяцев был приобретен товар или услуга на сумму более 50 000 гривен;

имущество в собственности – если у заявителя или членов его семьи есть более чем одна квартира или автомобиль;

превышение дохода – среднемесячный доход семьи за последние полгода превышает прожиточный минимум (в 2024 году он составляет 2 361 гривну).

Эти требования помогают гарантировать социальную поддержку тем, кто не имеет достаточного страхового стажа, но нуждается в минимальных финансовых средствах.