Повышение будет: у кого из украинцев вырастет пенсия в декабре

Часть украинцев имеет право на получение специальной надбавки по возрасту. Благодаря этому выплата пенсионера может вырасти на сумму от 300 гривен.

Кому повысят пенсию в декабре

Надбавка предоставляется пенсионерам при определенных условиях. В частности, они должны быть старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

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Также важными условиями для получения этой выплаты являются:

пенсионная выплата лица не превышает 10 340,35 гривны;

пенсионер получает пенсию по возрасту.

Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не от начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Какой размер этой надбавки сейчас: