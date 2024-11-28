Повышение будет: у кого из украинцев вырастет пенсия в декабре
Часть украинцев имеет право на получение специальной надбавки по возрасту. Благодаря этому выплата пенсионера может вырасти на сумму от 300 гривен.
Кому повысят пенсию в декабре
Надбавка предоставляется пенсионерам при определенных условиях. В частности, они должны быть старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.
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Также важными условиями для получения этой выплаты являются:
- пенсионная выплата лица не превышает 10 340,35 гривны;
- пенсионер получает пенсию по возрасту.
Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не от начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально данному количеству дней,
– говорится в сообщении Пенсионного фонда.
Какой размер этой надбавки сейчас:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку в размере 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.