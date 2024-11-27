Кому повысят пенсию в 2025 году
В следующем году будет проведена индексация пенсионных выплат. Однако, большинство пенсионеров может не почувствовать рост пенсии.
Почему вырастет пенсия в следующем году
Индексация 2025 должна покрыть последствия действия инфляции. То есть, несмотря на увеличение, пенсионеры не будут чувствовать весомых изменений, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Михаила Цимбалюка в эфире телемарафона.
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Нужно понимать, что индексация в следующем году не устранит все трудности пенсионеров. Однако, этот рост позволит частично компенсировать потери граждан от увеличения потребительских цен.
Больше всего нас беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависит минимальная пенсия, которая, к сожалению, составит 2 300 гривен для почти 5 миллионов пенсионеров.
Цимбалюк отмечает, что сейчас в правительстве продолжаются обсуждения, относительно введения определенных мер для поддержки пенсионеров. Речь идет о новой помощи для тех, кто имеет минимальную пенсию.