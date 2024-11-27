Кому повысят пенсию в 2025 году

В следующем году будет проведена индексация пенсионных выплат. Однако, большинство пенсионеров может не почувствовать рост пенсии.

Почему вырастет пенсия в следующем году

Индексация 2025 должна покрыть последствия действия инфляции. То есть, несмотря на увеличение, пенсионеры не будут чувствовать весомых изменений, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Михаила Цимбалюка в эфире телемарафона.

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Нужно понимать, что индексация в следующем году не устранит все трудности пенсионеров. Однако, этот рост позволит частично компенсировать потери граждан от увеличения потребительских цен.

Михаил Цимбалюк Заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Больше всего нас беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависит минимальная пенсия, которая, к сожалению, составит 2 300 гривен для почти 5 миллионов пенсионеров.

Цимбалюк отмечает, что сейчас в правительстве продолжаются обсуждения, относительно введения определенных мер для поддержки пенсионеров. Речь идет о новой помощи для тех, кто имеет минимальную пенсию.